Prefeitura segue reparcelando dívidas atrasadas através do PROFIS

São dívidas com IPTU, ISQN e outros que já estão no cadastro de dívida ativa do Município.

Quem pagar a vista o desconto será de 90% de juros e multas. Já em relação a parcelamento em 12 meses, teremos 50% de descontos nos juros e multas. Quem optar em pagar em 24 meses terá 30% de descontos nos juros e multas. Na primeira parcela o contribuinte pode pagar 10% de entrada (montante devido).

A renegociação de dívidas está sendo feita de 7 de novembro a 30 de dezembro de 2022. O movimento está tranquilo na Secretaria e todos o dias tem algum contribuinte buscando informção sobre como repacerlar suas dívidas , disse o Secretário José Luis Cáurio.