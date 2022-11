Pedal do Novembro Azul reuniu expressivo número de ciclistas

Share on Email

Ciclistas antes de iniciar o passeio

Os entusiasmados e aficionados pelas pedaladas se reuniram no largo do Centro Cultural para mais esse evento do Trilha Aventura. Antes foram repassadas informações sobre os cuidados para a prevenção ao câncer de próstata.

o passeio

Mais de 60 ciclistas saíram da área Central e percorreram o trajeto da Rua General Sampaio, Marques de Alegrete, depois subiram pela Andradas. O passeio seguiu pela Vasco Alves, desceu a Mariz de Barros, retornando pela rua Barão do Amazonas indo até o ponto de partida.

passeio ciclístico Novembro Azul

Foram cerca de 10km de um pedal-passeio em que nas bikes, os balões azuis lembravam o encerramento do Novembro Azul- mês dedicado à saúde dos homens.

Alguns pais levaram seus filhos, numa linda demonstração de esportividade.

pai e filho no pedal

Após a pedalada, o grupo se reuniu no Largo do C.C. onde foram sorteados brindes, somente, aos homens.

O Trilha Aventura é um grupo que pratica o pedal com efetividade em Alegrete, com objetivo de ter mais saúde e alguns também participam de competições. Os ciclistas buscam incentivar outras pessoas a praticarem esse esporte que faz muito bem à saúde, disse Júlio Cesar Santos.

A amizade no pedal

Fotos: Alair Oliveira Almeida