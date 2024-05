Prefeitura vai investir mais de 1,9 milhão em iluminação de led em Alegrete

Share on Email

Com objetivo de melhorar a iluminação de Alegrete, a Prefeitura projetou que 100% da cidade, Distrito de Passo Novo e Balneário Caverá sejam contemplados com iluminação em LED. O diretor de iluminação pública, engenheiro Marnoon Vargas, explica que o trabalho continua e já contemplou o Balneário Caverá e Passo Novo.

A equipe está colocando as luminárias de led nos bairros José de Abreu e Renascer.

O trabalho, conforme Marnoon é por demandas, contemplando sempre quem tem mais pedidos, e inclusive estão fazendo alguma extensão de rede onde não havia iluminação pública. Tudo isso demanda tempo e planejamento, explica. O investimento com recursos próprios da Prefeitura é de 1,950 milhão de reais para implantar a iluminação de led em toda a cidade. As lâmpadas de led tem um tempo de vida maior que as antigas lâmpadas de vapor de sódio, diz o engenheiro.

O trabalho, também, vai contemplar alguns pontos da área rural de Alegrete.

Além disso, o trabalho inclui iluminação ornamental em praças e parques da cidade com toque de embelezamento visual noturno nestes locais.