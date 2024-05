Inverno seco e massa de ar polar em junho, prevê o Inmet

Depois da incidência de chuvas acima da média no RS, no mês de maio, que provocou a a situação de calamidade no Estado, a tendência é termos um inverno mais seco.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou o prognóstico climático para junho em todo o país. Segundo as previsões, no próximo mês as chuvas devem ficar abaixo da média no Rio Grande do Sul, estado que – desde o fim de abril – é atingido por fortes precipitações.

As temperaturas em junho devem ficar acima da média em todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, são esperadas temperaturas baixas, inferiores a 14ºC, mas ainda assim até um grau acima da média para o mês.

“Não se descarta a ocorrência de geadas em algumas localidades, especialmente aquelas de maior altitude, devido à entrada de massas de ar frio que podem provocar declínio de temperatura, o que é muito comum nesta época do ano”, diz o boletim divulgado pelo Inmet.

No caso da região Sul, teremos uma padrão mais típico de inverno, com maior atuação de massas de ar frio no mês de Junho, nos meses de Julho e Agosto o modelo indica que as temperaturas poderão ficar acima da média na região, principalmente nos estados de Santa Catarina e Paraná.

Em relação às chuvas, o modelo ECMWF indica uma intensificação das condições mais secas que o normal ao longo dos meses de inverno sobre o Centro-Sul do Brasil. No mês de Junho o modelo indica pequenas áreas com chuvas abaixo da média, abrangendo o oeste das regiões Sul, Centro-Oeste e poucas áreas no Sudeste.

Tempo.com