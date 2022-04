Prefeitura vai recompor o Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural

Share on Email

A Prefeitura de Alegrete divulga edital para chamamento de novos conselheiros municipais e representantes da sociedade civil a fim de compor o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de (COMPAHCA), no biênio 2022/2024. O edital n°012/2022 segue as atribuições legais conferidas na lei municipal nº 6.198.

O COMPAHCA realiza chamamento público de vagas para entidades representativas, categorias profissionais regulamentadas ou de classe, em aberto, no âmbito municipal, para participarem como novos conselheiros municipais, representantes da Sociedade Civil, para mandato de dois anos (biênio), observando as disposições constitucionais e demais normas aplicativas.

As inscrições serão realizadas até o dia 10 de maio, através do e-mail (conselhodopatrimonio@gmail.com) ou pelo Whatsapp (55) 9 9986 6262.

Para mais informações a respeito da ficha de inscrição e regulamento, confira o link abaixo:

Edital nº012/2022