Professores municipais protestam contra o que chamam de terceirização da educação em Alegrete

Os professores da rede municipal se reuniram na praça Getúlio Vargas, no final da tarde do dia 30, para um ato em repúdio ao que chamam de terceirização da educação em Alegrete, com a proposta de Gestão Compartilhada, em que a Secretaria de Educação contratou uma empresa particular que irá selecionar professores e trabalhadores de escolas. E assim, conforme a Secretaria de Educação, poderiam aumentar a oferta de vagas na educação infantil do Município, que é o grande gargalo da pasta na cidade.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alegrete – STEMA chamou um ato público, para o dia 30, para que os professores pudessem se manifestar em relação à proposta.

A vice-presidente do STEMA, Mariana Vargas, diz que o objetivo é alertar a população e deixar clara a posição da categoria contrária a esta forma de desvalorização profissional, descaso com a Educação, pois se fosse realmente prioridade não seria terceirizada para que outro órgão, além do Estado gerenciasse.

-Deixar marcada essa posição é importante, porque somos os principais afetados, atesta a professora.

A Prefeitura por meio da SECEL já contatrou a emprea ADIPECs, que inclusive, ja chamou interesados em vagas de professores e trabalhadores para as Escolas Vila Verde Moura, Marcelo Faraco, EMEI Dr Romário Oliveira e Escola Alexandre Lisboa, essas duas últimas que serão reabertas.