Brick da Praça de maio já está definido

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, através da diretoria de Cultura, realiza a próxima edição do Brick da Praça no sábado, dia 07 de maio, às vésperas do Dia das Mães. Geralmente agendado para os segundos sábados de cada mês, o espaço de comercialização, de arte e de confraternização foi antecipado em maio, para que nossos “brickeiros” ofereçam seus produtos como opção de presentes às mães.

O Brick da Praça é um espaço democrático, realizado na Praça Getúlio Vargas, por onde circulam centenas de pessoas oriundas de todos os bairros.

Uma atração especial será uma apresentação da Escola de Dança Ballerina, com coreografias especiais para as mamães.

No domingo, está aberta a possibilidade dos expositores irem para o Parque Ruy Ramos, à tarde, na Feirinha da Felicidade.

O Brick da Praça inicia às 10h e se estende até às 17h.