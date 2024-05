Ayrton Senna, o maior ídolo brasileiro da Fórmula 1, ainda vive na memória dos alegretenses

Para relembrar essas três décadas sem Sena nas manhãs de domingo, a reportagem do PAT revive alguns momentos do piloto, que hoje completa 30 anos do seu falecimento.

Ayrton Senna alcançou fama global como o melhor piloto do mundo ao desafiar o cronômetro. Sua habilidade de registrar voltas rápidas na classificação garantiu recordes de pole position em sua carreira na Fórmula 1.

O piloto também marcou época por ser um ídolo de sua geração. Aos domingos, muitos brasileiros acordavam cedo para assistir aos grandes prêmios; aquele momento de expectativa e aflição moldou a idolatria de muitas pessoas ao redor do mundo. Outro ponto que merece destaque é quando Ayrton vencia a corrida o Hino Nacional do Brasil na hora do podium, era um momento de muita emoção para os amantes da velocidade.

“Lá vem ele, na última volta, carregando o Brasil no volante, acelera Senna, faltam poucos metros para a bandeira quadriculada, lá vem ele, o público já fica em pé, apontou na curva, vai vencer mais um grande prêmio, Ayrton! Ayrton! Ayrton! Senna, do Brasil”.

Pedro Castro, morador do bairro Piola, relatou à reportagem do PAT que todos os domingos acordava mais cedo, preparava um mate e esperava pela corrida.”Eu nem gostava muito de Formula-1, mas com aquele cara, a garra que ele tinha, inspirava todos os brasileiros. Como não lembrar o GP do Brasil que ele venceu com apenas uma marcha na última volta, nossa, chega a me arrepiar!”, relatou o alegretense.

Henrique Fajardo, morador do bairro Vila Nova, salientou que sempre foi um admirador ferrenho do piloto brasileiro.”Ele é um ídolo da nação brasileira, carrego esse cara há muito tempo comigo, pois ele representa todos os valores de um verdadeiro campeão”, disse o militar do exército.

Boa parte dos brasileiros nascidos antes de 1994 lembram com clareza daquele dia. O 1º de maio, um domingo enrolado, sempre será eternizado como o Dia do Trabalhador, porém, a imagem que melhor representa o feriado nacional é a forma que Ayrton Senna levava e cultiva o nome do Brasil em suas conquistas.

Foto de capa: Redaccion

Foto interna 1: Pascal Rondeau/Getty Images

Foto 2: reprodução