Prendas e Peão de Alegrete conquistam faixas para representar a 4ª Região Tradicionalista

A 4ª Região Tradicionalista tem nova gestão Cultural. No último sábado (29) foi realizado o 36°Entrevero Cultural de Peões e a 54ª Ciranda Cultural Prendas, em sua fase regional envolvendo a 4ª Região Tradicionalista.

Alegrete recebeu peões e prendas locais representantes de entidades tradicionalistas, além de visitantes de Quaraí, Uruguaiana e Barra do Quaraí. O evento foi desenvolvido em sua totalidade no DTG Clube Juventude.

No entanto, as provas foram realizadas durante todo o sábado. A parte escrita foi feita na escola Lions Clube, as demais no DTG. O tão aguardado resultado foi divulgado já no período da noite no Juventude, que foi a entidade anfitriã do evento na presença da Patroa da entidade Luciane Serwatka Carvalho, Coordenador Jaime Vieira, Conselheiro do MTG, Ivone Emílio Colpo, Diretora Cultural da 4ª RT, Teresinha Machado e casal de padrinhos da última gestão Marco Antônio Souza Saldanha Júnior e Bianca Saldanha. O evento foi prestigiado pelos representantes tradicionalistas.

A 4ª Região Tradicionalista tem alegretenses integrando a gestão cultural 2024/2025. A 1ª Prenda é Milena Antunes do CFTG Farroupilha. Já a 1ª Prenda Juvenil coube a Mariana dos Santos Rohan do CTG Vaqueanos da Fronteira. A 2ª Prenda Juvenil da 4ª RT, Isadora Pimentel Rodrigues do Grupo Nativista Ibirapuitã. Jéssica Silva do CTG Aconchego dos Caranchos foi eleita 3ª Prenda Juvenil. O Peão Farroupilha também é do Aconchego, Renan Santiago recebeu o prêmio. O título de 1ª Prenda Mirim foi para Helena Candia Allegrini do CTG Patrulha Oeste de Uruguaiana.

O Concurso em nível estadual acontece de 18 a 20 de julho no Clube do Professor Gaúcho, em Porto Alegre. Este concurso tradicional visa despertar nas crianças e jovens o gosto pelas tradições gaúchas através da escolha das representantes em diferentes categorias.

A Ciranda Cultural de Prendas é composta por três fases: interna, regional e estadual, sendo esta última organizada pelo MTG. O concurso seleciona, entre as candidatas das categorias mirim, juvenil e adulta, aquelas que melhor representam a mulher gaúcha em termos de conhecimento, desenvoltura e sociabilidade.

Fotos: 4ª RT (reprodução)