Suspeita de coronavírus em Gravataí é descartada, mas Secretaria de Saúde investiga novo caso em Canoas

O Grande do Sul segue com dois casos suspeitos de coronavírus, conforme atualização do Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (31). Em relação ao informe do dia anterior, porém, uma suspeita foi descartada, em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e uma nova suspeita foi incluída na lista.

Os balanços do governo federal e das secretarias estaduais ou municipais podem ter números diferentes. Eventuais divergências ocorrem porque os boletins diários, que passarão a ser informados diariamente às 16h, se baseiam em informações coletadas até o meio-dia. Segundo o ministério, notificações enviadas após o meio-dia constarão no boletim do dia seguinte.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a nova suspeita é de uma mulher de 60 anos, moradora de Canoas, que esteve em Hong Kong e Macau.

O segundo caso sob investigação é de um homem, de 54 anos, residente de Hong Kong que estava em viagem em Novo Hamburgo, quando sentiu os sintomas e procurou atendimento.

Os pacientes sob suspeita estão em isolamento domiciliar, e conforme a Secretaria de Saúde, não apresentam gravidade.

Outros três casos foram descartados, com diagnóstico para gripe do tipo influenza, em moradores de Dois Irmãos, São Leopoldo Montenegro. Outras três notificações foram excluídas, em residente de Pelotas, São Leopoldo e Dois Irmãos, pois não se enquadraram nos critérios de suspeitos.

A Secretaria de Saúde orienta que população e profissionais de saúde do RS entrem em contato para esclarecimentos de dúvidas e notificações pelo telefone 150 do Disque Vigilância, ou no e-mail [email protected]

É considerado como caso suspeito de coronavírus a pessoa que nos últimos 14 dias tenha tido viagem para a China e que venha a apresentar febre acompanhada de algum sintoma respiratório (tosse ou dificuldade para respirar) ou aquela pessoa que tenha tido contato com um caso suspeito e também tenha apresentado esse quadro clínico.