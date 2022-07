Presidiário, com tornozeleira eletrônica, é preso em via pública com revólver 38

Apenado com tornozeleira eletrônica foi flagrado e preso em flagrante com arma de fogo e munições, pela Brigada Militar.

De acordo com informações, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram o acusado, de 35 anos, nas imediações da sua residência, no bairro Tancredo Neves, em Alegrete.

.Durante a revista pessoal foi localizado com o apenado, um revólver calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos, além de mais seis munições intactas do mesmo calibre e sete do calibre 32.

Diante da apreensão da arma e das munições, o indivíduo foi apresentado na DPPA, onde foi determinado pela Delegada de plantão, prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, afiançável em três salários mínimos.

A prisão ocorreu na noite de terça-feira(26), no bairro Tancredo Neves.