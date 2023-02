Presídio finalmente está com menos de 100 detentos

Segundo o administrador do PEAL, Willian Cipriano, após a última decisão do Juiz, foram cumpridas as determinações e removidos 40 apenados, no prazo estipulado, de cinco dias.

A determinação que ocorreu depois de uma fiscalização no local, que estipulou o teto de 110 apenados, e, na tarde de ontem(14), havia 98 detentos.

Já em relação a questão das reformas solicitadas pelo magistrado, será feita uma reunião nesta sexta-feira, para tratar do assunto.

No dia 31 de janeiro, depois de mais uma fiscalização presencial realizada no Presídio Estadual de Alegrete, o Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, determinou que a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) fixasse o teto de 110 presos. Essa foi a ampliação da interdição na casa prisional.

O magistrado, também, determinou que até o início de março seja concluída a reforma da parte elétrica do PEAL, caso contrário, o número máximo será reduzido para 59 presos.

Confira a íntegra da decisão no link: https://www.tjrs.jus.br/static/2023/01/Interdicao-Presidio-Alegrete.pdf