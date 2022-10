Dentista alegretense, radicado no Rio, ensina como sair do ‘fundo do poço’

Ele, que saiu de uma realidade difícil, sempre acreditou no poder da motivação. Por esse motivo, com o passar do tempo, o alegretense, que concedeu uma entrevista ao PAT, ressaltou que mesmo antes de entender já estava ajudando muitos pacientes.

Henrique destacou que, no início não sabia como seria possível colocar em prática o desejo de contribuir com a sua experiência e os anos se passavam.

Contudo, foram em algumas consultas de retorno de inúmeros pacientes, que chegavam dando feedback da conversa que tiveram, ali, na cadeira do dentista, ou até mesmo na hora do café que oferece, carinhosamente, para seus pacientes, que eles tornam-se cada vez mais próximos.

Não apenas como cirurgião dentista, eles relatavam que ao ouvirem a história de vida, do alegretense, que é contada sempre como muita motivação mesmo com tantas adversidades, pois Henrique sempre buscou usar o fundo do poço como uma grande lição e aprendeu que nem a mais alta montanha iria lhe dar ensinamentos como o mais profundo “poço” lhe deu.

“Foi então que percebi, que, eu só venci as etapas até agora, usando alguns princípios ensinados pelos meus pais, que usavam princípios milenares que estão na Bíblia, desde garotinho(gurizinho)fui apresentado às artes marciais, passando por algumas, Judô, kung-fú (sanda militar), do meu mestre João Guedes.

Sei, muitos pensam que artes marciais, é só para pancadaria física, mas é muito além, ensinam, disciplina, humildade, honra, caráter, ensinam que a força que vem contra nós pode ser favorável para nos livrarmos do golpe. E é assim na vida Real, com os ensinamentos, dos meus pais, formei o 1º pilar, as artes marciais pra mim foram como um 2º pilar e o 3º pilar foi e é Deus.

Eu fiz uma soma dos ensinamentos e princípios, com minha força de vontade, garra, dedicação e disciplina fizeram com que eu traçasse uma rota, que nem sempre foi capaz de se realizar dentro do programado, pois muitas derrotas enfrentei, muitos fundos do poço experimentei, mas foi no fundo do poço que descobri que eu tinha muito que aprender e que eu só conseguiria sair daquele fundo se eu fizesse o que deveria ser feito, que foi em 1ºprimeiro lugar aceitar os meus erros, caso contrário nada seria possível e, foi ali, naquele “poço” que descobri, só não erra quem não faz, ou seja, eu vou errar,”- comenta.

Assim, o alegretense segue explanando que todos vão errar, mas é preciso que as pessoas não tenham medo do erro, mas que tenham coragem de admiti-lo, pois nesta hora, que está o crescimento.

Ele também acrescenta que não ficou com medo da opinião dos outro, pois isso destrói muitas pessoas, que vivem pra serem aprovados pelas opiniões das outras.

O mais importante, segundo Henrique, é saber que o ser humano vai falhar em algum momento, a única diferença entre as pessoas são as que julgaram e as que realizaram.

“Enquanto ficam assistindo e torcendo para ver sua queda, lembrem-se a melhor coisa na vida, é a queda, desde bebê eu levava tombos, me machucava e levantava, mesmo machucado, eu levantava com dor e com sorriso nos lábios, pois sabia que em algum dia eu estaria com equilíbrio para ficar em pé e seguir andando em frente.”- pontua.

Cada um é protagonista de sua história e, se precisar fazer 10 vezes, isso não é o problema pois vai fazer chegar a perfeição ou na execução completa e de sucesso.” Eu sempre tive em mente, eu Confio em Deus, em todos meus tropeços, Deus está me guiando, pois é nele em quem confio!”.

O alegretense ressalta que aprendeu muito a importância de honrar as pessoas que lhe estenderam a mão, com palavras, com tempo e cita que não pode deixar de falar dos pais que sem eles, não existiria, assim como, o querido padrinho de Odontologia, DrºSérgio Rothier- Cirurgião Dentista de família que pratica Odontologia por mais de 100 anos no Rio de Janeiro.

“Tive o privilégio de conviver com pessoas de altíssimo nível cultural e de gigante performance na odontologia, infelizmente ele perdeu a luta para o Covid-19, não posso deixar de honrar o nome deles, pois foi Deus quem levantou essas pessoas para ajudarem a formar e passar os princípios para eu ter como ferramentas de sobrevivência e hoje eu poder ajudar, mostrando para outras pessoas que tudo é possível. Sim, basta que recodifiquemos nossas mentes com alguns princípios, formas de ver a vida. Também, honro minha cidade Alegrete, por todos lugares que passo, pois foi nessas terras maravilhosa que começaram meus primeiros ensinamentos, onde eu cresci, fiz minha história, fiz amizades que são sólidas até hoje”.

Eu aprendi no percurso e uso algumas das formas de pensar que colocarei aqui, acesse o link.

@UMA MENTE FORA DE SÉRIE

“A META É SER MELHOR QUE ONTEM,

NÃO MELHOR QUE NINGUÉM.

SÓ VIVE O PROPÓSITO,

A forma de pensar e começar tirar os rótulos que são colocados em nossas mentes desde pequeninos, recodificar as mentes, só assim ele esclarece que é possível uma vida real.

“Este meu novo projeto, faz eu ajudar muitos jovens que querem modificar suas histórias assim como um dia eu comecei em mim! Seja melhor que você mesmo, mas nunca queira ser melhor que ninguém!

Seu maior adversário está com os olhos nesta leitura neste exato momento, isso mesmo que você pensou, você é seu maior adversário!

Desejo que muitos jovens possam receber as mensagens e motivação que eu passo e a forma de pensar que venho desenvolvendo ao longo destes 21 anos que estou aqui no Rio de Janeiro-RJ.” – encerra.