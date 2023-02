Alice, multicampeã em provas de mangueira, é a certeza do futuro da tradição

Share on Email

Destaca-se que o fascínio pelos esportes equestres e pelo universo do cavalo é algo carregado no sangue, que por muitas vezes é passado de gerações por gerações, e esse é o caso da prendinha Alice Josende, de 10 anos.

Ela também foi uma das distinções na 43ª Campereada Internacional de Alegrete que encerrou no último dia 12 depois de 9 dias de muito culto à tradição.



Filha dos tradicionalistas Everton Josende e Cínthia Josende, Alice também tem na dança uma grande paixão e já foi campeã e bicampeã pela Invernada Mirim do CTG Farroupilha, no FestMirim, dançou o desafio Farroupilha da RBS em 2019, na cidade de Guaíba, entre outros festivais com inúmeras participações.

A alegretense tem no alma o amor pela cultura o que já vem de berço, também. O pai, Everton Josende desde criança participa de diversas provas tradicionalistas a cavalo como paleteadas, laço, rédeas e tonel

Já a prendinha, se destacou nas provas de rédea e tonel. Numa categoria acima da dela, Alice ficou em primeiro lugar na disputa de rédea Juvenil; na rédea Mirim sagrou-se vice-campeã. Já no tonel juvenil levantou o troféu de campeã e ficou com o segundo lugar na prova de tonel mirim.

Alice acompanha o pai e o irmão, Gabriel Josende, nos desfiles de 20 de Setembro e em várias outras atividades que integram a cultura tradicionalista.

De acordo com os pais, a paixão da filha por cavalos vem de berço, já que ele também participa de atividades tradicionalistas, e incentiva os filhos a seguirem estes costumes.



“Tanto eu quanto minha esposa incentivamos nossos filhos a praticar essas atividades da cultura gaúcha, já que no CTG o povo é unido.Temos um enorme respeito pela tradição”, explica.

Na campereada, a estreia foi no ano passado, quando foi campeã nas mesmas provas.



Fotos: Paulo Germano e arquivo pessoal da família