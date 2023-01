Preso suspeito de estuprar e assassinar jovem após festa de Ano Novo em Caxias do Sul

Share on Email

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (3), o suspeito de ter estuprado e assassinado uma jovem de 18 anos em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, entre a noite de sábado (31) e a madrugada de domingo (1º). Ele tem 26 anos. A vítima é Naiara Pereira Maricá.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e depoimento de testemunhas. A investigação apontou que ele estava na mesma festa de Ano Novo que a vítima, que tentou se aproximar dela e se ofereceu para acompanhá-la depois que ela se sentiu mal e decidiu ir embora.

O corpo de Naiara foi localizado na casa em que residia. Ele tinha marcas de ferimentos causados por faca na região das pernas e do pescoço, além de sinais de violência sexual.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está responsável pelos exames que vão confirmar a causa da morte e se houve violência sexual. O laudo está previsto para ficar pronto no começo de fevereiro.

Local em que a vítima foi localizada, de acordo com a Polícia Civil — Foto: RBS TV/Reprodução