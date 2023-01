Cristal Óptica em novo endereço, na Andradas, para melhor atender seus clientes

Com dois anos de atividade em Alegrete, a Cristal Óptica entra 2023 em novo endereço. Especializada nas melhores marcas de óculos, a Cristal Óptica reinaugura sua nova loja na Andradas, 585, ao lado da Tottal, na casa onde nasceu o poeta Mário Quintana.

O casal de empresários Hélvio Brites e Dácia Costa ofereceram um coquetel na tarde de terça-feira (3), quando abriram as portas da loja em novo endereço.

Com a presença de vários clientes e amigos que aprovaram o novo espaço e puderam conferir as últimas novidades. Localizada num prédio histórico, no centro comercial de Alegrete, a Cristal Óptica apresentou as mais nova coleções de armações e óculos solares.

Segundo os proprietários, a troca de endereço se fez necessária para melhor atender a clientela e oferecer um espaço onde eles se sintam à vontade. O bom atendimento, marca registrada da loja, que se renova com várias grifes masculinas, femininas e infantis , a Cristal Óptica também oferece um espaço com joias e alianças.

A Cristal Óptica foi inaugurada em 6 de outubro 2020, com a missão de proporcionar aos clientes o máximo em qualidade para saúde visual, atendimento personalizado, com ética, respeito, profissionalismo, preços justos e condições especiais.

A Cristal Óptica é um projeto do casal de empresários Hélvio e Dácia, que juntos batalharam para concretizar o sonho. Trabalharam e se prepararam, financeira e tecnicamente, durante três anos de curso técnico em Santa Maria e há dois anos busca oferecer o melhor no ramo óptico em Alegrete.