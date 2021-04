Preso suspeito de matar a tiros ex-namorada e o atual dela por causa de uma dívida em Caxias do Sul, diz polícia

Segundo o delegado Luciano Righês Pereira, entre os presos está o ex-namorado de Vanessa, que seria o mandante do crime e teria participado da ação. À polícia, o homem contou que a vítima doou dinheiro a ele, e estaria cobrando o valor.

Duas prisões foram feitas em Caxias do Sul, na Serra, e uma em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O casal foi retirado de casa na segunda à noite por quatro homens , em um suposto assalto na Comunidade de Linha São Paulo, em Santa Lucia do Piaí, interior de Caxias do Sul.

Vanessa e Adriano foram mortos em Caxias do Sul — Foto: Arquivo pessoal

A polícia fez buscas durante toda a semana. Na quinta-feira (8), o carro das vítimas foi encontrado carbonizado. Os corpos foram localizados no domingo em um barranco, a cerca de 11 quilômetros de onde eles moravam.

Os suspeitos tinham conhecimento sobre as rotas de fuga da área para onde o casal foi levado.

“Ele já previu do cometimento do crime, por onde fugir da Brigada Militar, sabendo os acessos que a BM usa pra chegar no local. E os auxiliares dele são trabalhadores safristas que trabalham na região pra colheita de tomate e de maçãs”, diz o delegado.