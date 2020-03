Preso suspeito de matar o filho de 3 anos em Porto Alegre

O homem natural de Quaraí que confessou ter assassinado o próprio filho de três anos de idade foi preso no início da tarde deste domingo em Porto Alegre. Policiais da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), coordenados pelo delegado Rodrigo Pohlmann Garcia, cumpriram o mandado de prisão preventiva de Leandro Santos da Rosa na rua 24 de maio, no Centro Histórico.

De acordo com a Polícia Civil, ele matou o filho com golpes de facão no pescoço no último dia 12, na residência da família, no bairro Lami. Áudios encaminhados por Rosa a família dão conta de que ele teria assassinado a criança por “ter cansado de ser traído por sua companheira”.

Conforme a Polícia Civil, após a morte do menino, o homem se refugiou em um mato próximo às guaritas de salva-vidas na beira do rio até este domingo, quando pegou dinheiro emprestado com um morador, pegou um ônibus e se dirigiu até o endereço na área central da cidade, onde foi preso.

Na sexta-feira passada, Brigada Militar, Polícia Civil, Instituto-Geral de Perícias e Corpo de Bombeiros Militar chegaram a fazer buscas na região do Lami após serem chamados com a informação de que um corpo estaria boiando nas águas do Guaíba.

No local da prisão, os policiais encontraram uma seringa medicamento utilizado como calmante. Uma possibilidade é que a substância tenha sido utilizada para dopar o menino antes da execução do crime.