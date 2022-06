Presos no RS cinco suspeitos de extorquir meio milhão de reais de goiano no ‘golpe dos nudes’

As Polícias Civis do Rio Grande do Sul e de Goiás prenderam, nesta quinta-feira (23), cinco suspeitos de integrar uma quadrilha que, entre janeiro e março deste ano, extorquiu cerca de R$ 500 mil de um morador de Rio Verde (GO) através das redes sociais. Também foram cumpridas ainda 12 medidas de busca e apreensão.

As buscas e prisões aconteceram nas cidades de Novo Hamburgo, Taquara e São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Algumas buscas foram feitas, inclusive, em presídios de Novo Hamburgo, Charqueadas e Montenegro.

De acordo com a Polícia Civil, no início deste ano, o goiano iniciou contato com um perfil no Instagram de uma jovem. A conversa entre os dois ganhou cunho sexual e, então, um dos suspeitos, se passando pelo suposto pai da garota, afirmou que ela seria menor de idade e que aquelas conversas causaram a ela severos constrangimentos.

O suposto estelionatário teria, inclusive, sugerido a necessidade de tratamento psiquiátrico e até mesmo suicídio. Assim, exigiu do homem uma compensação financeira para se reparar, material e moralmente, os supostos danos.

Em seguida, suspeitos se passando por advogados e autoridades públicas, falsos delegados de polícia e conselheiros tutelares entraram em contato com o goiano, informando que ele havia cometido delitos em razão das conversas de natureza sexual com a garota.

Com este argumento, segundo a polícia, os estelionatários fizeram ele crer que havia cometido crimes relacionados a pedofilia e exigiram quantias em dinheiro para que não sofresse punições.

Foram reiteradas quantias extorquidas, sendo sempre precedidas de uma nova ameaça de punição, o que culminou, conforme a Polícia Civil, um prejuízo de aproximadamente meio milhão de reais.

As investigações prosseguem para identificar novos envolvidos e também viabilizar o ressarcimento ao homem.

Fonte: G1