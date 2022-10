Previsão de chuva para os próximos dois dias em Alegrete

Share on Email

Nesta quarta-feira (5), uma mudança na circulação dos ventos, provocada por um sistema de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai, a Argentina e o oeste da região sul do Brasil, favorece a formação de nuvens carregadas em parte do Rio Grande do Sul.

Por isso, podem ocorrer temporais, com pancadas de chuva de forte intensidade, risco de raios e rajadas de vento de até 70km/h, na fronteira oeste do Estado.

Em Alegrete, a quarta iniciou com temperatura em torno dos 11ºC, sol e aumento de nuvens pela manhã. No período da tarde conforme o site meteorológico Climatempo, há possibilidades de pancadas de chuva que invadem à noite (10mm). A temperatura máxima será de 29ºC.

Na quinta-feira (6), o dia será chuvoso durante o dia e à noite. A quinta terá temperaturas entre 13ºC e 20ºC, e a estimativa de uma precipitação de 45mm. Já na sexta-feira (7), o dia será de sol com algumas nuvens e névoa no amanhecer. Não há previsão de chuva.

Foto: Nuriah Vargas