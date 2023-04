Morre alegretense vítima do acidente com Van em SP

Share on Email

Na noite de terça-feira(11), foi confirmada mais uma morte relacionada ao acidente que aconteceu em Indiana, interior de SP. Milton Ferreira de 46 anos, era empreiteiro e atuava na assistência e construção de silos. Nesta última viagem, ele e os funcionários estariam a caminho da Bahia, segundo foi apurado pelo PAT.

O acidente foi na noite de terça-feira(4), onde estavam dez ocupantes na Van que capotou. Entre os envolvidos, Milton ficou gravemente ferido e o sobrinho Tiago Saldanha de 38 anos, que também faleceu no hospital dia 6. Ainda conforme informações de amigos, Tiago era natural de Quarai, entretanto há anos atuava com o tio. Os demais ocupantes foram atendidos em hospitais da região onde ocorreu o acidente e posteriormente liberados.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o micro-ônibus Renault/Master, com placas de Guarapuava (PR), capotou por motivos desconhecidos, na altura do km 440 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido norte, em Indiana.

A reportagem recebeu várias mensagens em que os alegretenses que conhecem Milton, pontuam o quanto ele era uma pessoa muito querida por todos, além da grande solidariedade com a família. Milton deixa esposa e filhos. As últimas homenagens estão acontecendo na Funerária Angelos na rua Daltro Filho, centro. O sepultamento será às 8h30min, desta quinta-feira (13).