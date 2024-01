Previsão indica semana chuvosa após período de calor em Alegrete

Segundo a previsão do Climatempo, haverá aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que persistirão até a noite. A estimativa do site aponta uma precipitação de 50mm, com 90% de probabilidade de confirmação.

Nas últimas 24 horas, registrou-se uma chuva de 12mm no centro da cidade, conforme o pluviômetro do Cemaden. Na noite de domingo, dia 7, a Defesa Civil em Alegrete recebeu um aviso de severidade alta na categoria de eventos de chuvas intensas, com urgência esperada e confiança provável. O início da vigência é datado em 7 de janeiro, às 20h, com término hoje às 10h. Por outro lado, a Defesa Civil RS alerta para chuvas e ventos pontualmente fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo, válido até as 10h desta segunda. Em caso de emergência, ligue para 190/193.

Para terça-feira, dia 9, o sol aparecerá com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo ficará firme, com a temperatura máxima alcançando 32ºC. A precipitação prevista para terça é de 20mm, com 90% de probabilidade.

Na quarta-feira, dia 10, o tempo será semelhante ao de terça-feira, com temperatura mínima de 22ºC e máxima de 28ºC. A previsão é de 30mm de chuva, com 90% de probabilidade.

Na quinta-feira, dia 11, o tempo começará a firmar, com o sol aparecendo entre muitas nuvens. Haverá períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, totalizando 8mm e 90% de chances de ocorrência. Para a próxima sexta-feira, dia 12, prevê-se sol com algumas nuvens e chuvas passageiras durante o dia. À noite, o tempo ficará firme, com uma redução na porcentagem para 80% e uma precipitação de 5mm.