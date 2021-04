Sindicato dos trabalhadores em educação solicita ao Prefeito vacinação dos professores

Compartilhe















Nessa semana, integrantes da Diretoria do STEMA-Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Alegrete, estiveram em audiência com o prefeito Márcio Amaral, para tratar sobre a vacinação dos profissionais da área.

Juntamente com o requerimento do Stema, de imunização, também foram entregues os ofícios com a mesma solicitação dos sindicatos das redes Estadual e Privada, SINPRO e CPERS, assinados pelos professores Evandro Rosso e Maria Izéte Paré, respectivamente.

Os professores salientaram a necessidade da vacinação de professores, funcionários e estagiários para o retorno às aulas presenciais, manifestando precocupação com o crescente número de casos positivos ativos em Alegrete , bem como o número de óbitos.

Também apresentaram dados e estatísticas das recentes pesquisas quanto à infecção após retorno das aulas, de forma presencial, destacando todos os pontos de preocupação dos profissionais da educação, desde as perdas e lacunas pedagógicas, saúde física e psíquica tanto de adultos como de crianças e adolescentes, até a realidade das escolas em Alegrete.

Os professores ratificaram ao prefeito Amaral o sentimento de severa apreensão com o estado crítico da saúde no país, a grave situação dos hospitais, a empatia com a exaustão dos profissionais da saúde e a aflição com os milhões de infectados pelo coronavírus no mundo. Referenciaram que em todos os lugares, o retorno às aulas de forma presencial ou híbrida significou aumento da curva de casos positivos e consequente aumento do número de óbitos e que fazer isso em um país com o sistema de saúde à beira de um colapso, é uma temeridade.

O Prefeito ouviu as reivindicações e mostrou-se de acordo com as reivindicações, manifestando não ser, infelizmente, de sua prerrogativa, a decisão de vacinar os trabalhadores da educação, após a imunização dos idosos.

A iniciativa em conjunto do Stema, Sinpro e Cpers é manifestar o interesse de que todos têm de poder voltar de forma segura às escolas.

Colaboração Ana Lucia Vargas