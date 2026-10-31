LAF joga em Santana do Livramento neste domingo e mira as primeiras colocações

A LAF volta a campo neste domingo (1º) em busca de recuperação no campeonato. A equipe alegretense enfrenta o Armour Futebol Clube, às 15h30, no Estádio Miguel Copatti, em Santana do Livramento.

O confronto será importante para a retomada dos bons resultados da equipe. A LAF venceu na primeira rodada e manteve a invencibilidade nas partidas seguintes, até sofrer uma derrota na última rodada, encerrando a sequência sem perder.

Agora, o time de Alegrete busca voltar a vencer para recuperar espaço na classificação. Um resultado positivo fora de casa pode aproximar a equipe das primeiras posições e dar novo impulso à campanha na competição.

A partida também representa um desafio diante do Armour, que jogará em casa, no Estádio Miguel Copatti. A expectativa é de um confronto importante para as pretensões da LAF na sequência do campeonato.

Foto:Click do Vini