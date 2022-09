PRF apreende carga milionária de IPhones contrabandeados em Santana do Livramento

Um homem foi preso e 438 telefones IPhones e 56 smartwatch contrabandeados foram apreendidos na tarde desta segunda-feira, 12, na BR 158, em Santana do Livramento. A ação aconteceu em uma abordagem a um veículo que vinha do Uruguai e seguia para Porto Alegre.

Após receberem informação do serviço de inteligência, policiais Rodoviários federais abordaram um Fiat Uno que estava entrando na rodovia, vindo de uma via vicinal. Ao revistarem o veículo encontraram uma grande quantidade de equipamentos no interior do carro. O homem admitiu que tinha carregado em Rivera, Uruguai e entregaria na capital gaúcha.

O criminoso, de 34 anos, foi preso e encaminhado para a polícia judiciária. A carga e o veículo foram entregues junto no registro do flagrante.