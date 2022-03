PRF apreende pedras semipreciosas em Quaraí

Share on Email

Durante ação de combate à criminalidade na BR 290, policiais rodoviários federais abordaram um Vectra branco emplacado em Lajeado. No interior do automóvel havia cerca de 160 kg de ametistas, das quais não havia documento comprobatório de origem.

No automóvel havia um homem, de 52 anos, natural de São Valentim. Ele informou que as pedras foram adquiridas no Uruguai e seriam levadas a Lajeado.

O motorista do veículo responderá pelo crime de descaminho. O veículo e as pedras foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.