PRF flagra risco no transporte de combustível para aviões

Na tarde desta quarta-feira, 5, a Polícia Rodoviária Federal flagrou uma carreta transportando diesel de forma irregular na BR 293 em Bagé. Ela estava apta para o transporte exclusivo de combustível de aviação, e a mistura causa risco ao voo dos aviões abastecidos.

Durante fiscalização, agentes da PRF deram ordem de parada ao condutor de uma carreta do tipo tanque, com placas de Canoas. Ao verificarem a documentação do veículo e do produto transportado, constataram o transporte irregular de diesel.

Ocorre que o veículo somente poderia transportar combustível específico para aviões à turbina, pois a mistura deste com outro produto, mesmo que em pequena quantidade como quando há mistura por contaminação do reservatório de transporte, é incompatível com a segurança dessas aeronaves.

O caminhão já havia sido flagrado pela PRF na semana passada, na BR 116 em Pelotas, com a mesma irregularidade, transportado um combustível destilado de petróleo, também incompatível com o uso por aviões à turbina.

A carreta e o motorista foram conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento de Bagé onde foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos e responsabilização cível e criminal da empresa. A Polícia Ambiental foi acionada e fará as sanções administrativas relacionadas à legislação ambiental.