Seja um franqueado Açaí no Carrinho SA

Mude de vida!

Invista nos seus sonhos!

Seja você mesmo o seu próprio patrão!



Com investimento a partir de R$ 22 Mil Reais você pode fazer parte da franquia de açaí que mais cresce no Rio Grande do Sul, AÇAÍ NO CARRINHO SA!

POR QUE ESCOLHER A FRANQUIA AÇAÍ NO CARRINHO SA?

Fundada em 23 de outubro de 2020, o Açaí no Carrinho SA é sucesso nas cidades onde foi inaugurada e sinônimo de estilo de vida saudável!



Em pouco tempo já tornou-se referência em comercialização de Açaí de qualidade.

O empresário Sandro Quadros destaca – “Temos todos os ingredientes para fazer nossos franqueados alcançarem o sucesso junto com a marca”.



Açaí no Carrinho SA é um sucesso de vendas em Alegrete e nas cidades onde tem suas Franquias (Manoel Viana, São Francisco, Santa Maria, São Gabriel, Rosário do Sul e Bagé) e, para você que deseja empreender, escolha um segmento em ascensão com grande sucesso de vendas.

Conheça o Açaí no Carrinho SA!



Açaí no Carrinho SA já alcançou a venda de mais de 1000 copos de açaí diários entre Alegrete e suas franquias.

SAIBA MAIS:



A partir de 22 mil reais você pode ser um franqueado Açaí no Carrinho SA.

Com 60 mil reais você pode escolher entre um ponto comercial ou o carrinho de açaí e nós entregamos pra você a loja ou carrinho montado pronto para começar o seu negócio, com estoque de venda, o treinamento completo e fornecedores.

E a novidade! Açaí no Carrinho SA está lançando um site para você conhecer mais sobre o empreendimento e fazer o seu cadastro podendo vir a ser o mais novo franqueado de sucesso Açaí no Carrinho SA.

Acesse o site pelo Link:

https://acainocarrinhosa.gr-site.com/

Vendas e informações pelo WhatsApp 55 9 9664 5122.

Siga o Açaí no Carrinho SA no Instagram.

@acainocarrinhosa

Texto: Marketing Açaí no Carrinho SA