PRF prende estuprador procurado pela Justiça gaúcha

Na tarde desta quarta-feira (26), um criminoso foragido foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR 290 em Eldorado do Sul. Ele estava com uma pistola escondida no teto do carro.

Após receberem informações sobre um foragido que se deslocava em direção à capital dirigindo um automóvel Mégane cinza, com placas de Bagé, os policiais encontraram um veículo com as características descritas. Não sendo possível visualizar os ocupantes devido às películas espelhadas colocadas nos vidros, o carro foi imediatamente abordado quando se aproximava da entrada de Eldorado do Sul.

O motorista, um homem de 30 anos, natural de Bagé, logo admitiu para os PRFs que estava foragido pelo estupro de duas adolescentes ocorrido há uma semana em Barra do Ribeiro. Disse também que se deslocava para Santa Catarina onde pretendia ficar escondido. Porém, ao verificarem o mandado de prisão, os policiais descobriram que ele estava sendo procurado também por tráfico de drogas, já que o mandado se referia a dois crimes.

Durante a revista no carro, os PRFs encontraram uma pistola Taurus calibre 380 municiada. A arma, com a numeração raspada, estava escondida entre o forro e o teto do veículo.

O homem, que também tem ocorrências por homicídio, furto e ameaça, foi preso e encaminhado para o presídio. O carro foi recolhido para o depósito já que o motorista não tinha habilitação. A namorada do criminoso, de 23 anos, que viajava com ele, foi liberada.