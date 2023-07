Em noite de homenagens, Mérito Esportivo reverencia 40 personalidades

A noite da última segunda-feira (24), ficará marcada para 40 personalidades ligada ao esporte no município. O tradicional Mérito Esportivo em sua XXI edição realizada no Centro Cultural de Alegrete prestou um reconhecimento aqueles que incentivam, participam e levam o nome do município em diversas modalidades esportivas.

Em 2023, dos 40 homenageados, 37 receberam e três ausências não enviaram representação. A cerimônia simples, mas carregada de emoção num ambiente de gente que faz. O promotor, organizador e criador do Mérito Esportivo Elci Sidnei Abreu Pavani, num cerimonial com propriedade anunciava um a um, contando um breve histórico de cada agraciado com o prêmio.

Na plateia, familiares e convidados vibravam a cada nome mencionado para o Troféu Mérito Esportivo 2023 – Edição XXI. As principais modalidades esportiva tiveram seus destaques, até ex-atletas subiram ao palco. Atletas do paradesporto tiveram seu talento reconhecido, árbitros de futebol, atletas de futsal, ciclistas e até escola de dança recebeu o Mérito 2023. Nesta edição, em dois segmentos, houve premiação para personalidades de fora da cidade, o que enaltece ainda mais a força do esporte local, com profissionais atuando no município.

Com um rol de patrocinadores o evento foi um sucesso. O Mérito Esportivo iniciou em 1998 com 100 homenageados, e se sucedeu nos outros dois anos seguintes. Quatro anos não teve realização e na retomada foram 60 destaques e em 2022 e 2023 premiou 40 desportistas em cada, num total de 1.380 agraciados em 21 edições.

“O Mérito Esportivo é o reconhecimento aos verdadeiros heróis em fazer o esporte acontecer nesta terra que não os valorizam”, frisou Pavani.

Foto: divulgação