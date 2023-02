PRF prende traficante em ônibus que passava por Alegrete

Share on Email

Em ações de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que ia de Porto Alegre a Uruguaiana na BR 290. Ao revistarem a mochila de um dos passageiros encontraram 569g de maconha na bagagem.

Durante a fiscalização, percebeu-se que o homem estava muito nervoso, por esse motivo, ele foi identificado e, na revista pessoal, foi encontrado em sua roupa a quantidade de 81g de maconha.

Já na poltrona, dentro de um mochila que estava com ele, mais 488g de maconha foram localizados. Uma testemunha informou aos policiais que o homem havia entrado no ônibus, com a mochila, em São Pedro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia onde foi autuado pela Delegada Fernanda Mendonça por tráfico de drogas.

A droga foi apreendida e o homem encaminhado ao presídio Estadual de Alegrete. Ele é natural de Antônio Prado e tem passagens por homicídio, tráfico, porte de arma de fogo, dentre outras.