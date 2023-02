Nem a chuva intimidou Nós os Ritmistas a caírem no samba

Em frente a bateria estavam as instrumentistas do grupo, tocando chocalho, proporcionando suingue ao samba-enredo, que fala sobre a força feminina. As crianças garantiam a alegria do evento, a primeira princesa Kamile de Oliveira Soares, de oito anos, presencia o Carnaval pela primeira vez e afirma que está sendo muito legal e divertido.

As representantes da corte da escola abrilhantaram com alegria e simpatia o pavilhão da escola. A princesa Isadora Saraiva Rodhe, de 15 anos, declarou que se sente realizada e com orgulho por vestir o manto vermelho e branco. A musa Viviane Castilhos, de 15 anos, que faz uso de cadeira de rodas, mostrou inclusão, representatividade e amor à escola Nós os Ritmistas.

Kauane de Oliveira Soares, de 12 anos, garota Grenal da comunidade, relembrou que desde pequena participava de carnavais e que considera sua escola a melhor.

A musa adulta, Luila Teixeira, narra que o gosto pelo carnaval começou com sua irmã, que lhe apresentou à escola. Esse é seu primeiro carnaval, na quadra ela se alegra e alivia o estresse. Nós Os Ritmistas permanecerão com os ensaios até o desfile, em março.

A musa Viviane Castilhos sempre presente nos ensaios