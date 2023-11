PRF presta socorro a indivíduo desorientado na BR 293

A PRF de Santana do Livramento realizou o auxílio e prestou socorro a um homem que se encontrava na BR 293, entre Santana do Livramento e Quarai, desorientado, com fome e sede. A ação se deu na manhã desta segunda-feira (13) após a equipe ter sido alertada por usuários informando que havia uma pessoa caminhando sobre a rodovia, podendo ser atropelada.

O homem, natural de Pernambuco, 45 anos, foi encontrado pela equipe a cerca de 20 km de Santana do Livramento. Ele disse aos policiais que, por problemas pessoais, no domingo, resolveu sair para caminhar sem rumo. Informou que passou o dia caminhando na chuva sem beber nem comer e dormiu no meio do mato, enfrentando a forte tempestade que desabou sobre a cidade. A equipe verificou que além da falta de água e comida ele estava bastante picado por mosquitos em virtude de ter passado a noite no relento.

Os policiais prestaram o primeiro apoio ao cidadão, tendo o conduzido até o albergue municipal em Santana do Livramento, onde foi acolhido pela administração do local, que providenciou alimentação e um local para descanso, ficando também de providenciar demais atendimentos que forem necessários.