Alegrete dá largada na Semana Municipal do Empreendedorismo

Inicia-se nesta segunda-feira (13) a programação da Semana Municipal do Empreendedorismo com o Workshop Marketing + Vendas: a parceria para desenvolver negócios. Painéis e palestras abordarão temas como carreira, mercado de trabalho, inclusão, jovens e público 50+, além de instruções sobre como elaborar currículos, buscar oportunidades e participar de processos seletivos. Todos esses eventos ocorrerão ao longo desta semana em Alegrete.

A partir das 19h30min, no auditório do Centro Cultural, será dada a largada para mais uma semana municipal voltada para o empreendedorismo. O evento é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com a Imembuí Microfinanças.

A Semana do Empreendedorismo faz parte de um movimento global, e aqui no município, terá programação até sexta-feira, dia 17, quando ocorrerá o Feirão de Empregos e Profissões, também no Centro Cultural.

Empresas de Recursos Humanos da cidade, com seus bancos de vagas e currículos, universidades, instituições e empresas já confirmaram presença. Será possível confeccionar um currículo na hora, sem custos e com a ajuda de profissionais da área.

No dia 14, será a vez do Experience Day, no auditório do Sicredi na Avenida Assis Brasil, durante o período da tarde. Já no dia 16, quinta-feira, às 9h, no Sindilojas, teremos “Eu, uma confeiteira empreendedora”. À noite, às 19h30min, haverá um café com empreendedores dos setores gastronômico, hoteleiro e de festas, no salão Azul.

Na sexta-feira, às 14h, ocorrerá o Feirão Municipal de Empregos e Profissões. À noite, no encerramento, teremos o painel “Empreendedorismo – Mitos e Verdades”, às 19h30min, no Centro Cultural. A Prefeitura, por meio da SEDETUR, com o apoio da SECEL e de parceiros, promove o Feirão de Emprego e Profissões no dia 17, das 14h às 21h, no Centro Cultural Adão Ortiz Houayek.