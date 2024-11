PRF realiza bloqueio de trânsito na BR-158 para remoção de veículo

Share on Email

O bloqueio, que afetará apenas o tráfego entre Santana do Livramento e Rosário do Sul, está programado para ocorrer entre às 14h e 17h desta quinta-feira, 21 de novembro. A PRF alerta que o horário poderá sofrer alterações.

O tráfego será liberado normalmente no sentido Santana do Livramento para Dom Pedrito e vice-versa. Os motoristas que precisarem seguir para o trecho afetado deverão se atentar ao horário do bloqueio e, caso necessário, buscar rotas alternativas.