Primeira mateada dos Festejos Farroupilhas é neste fim de semana

Tendo como palco o Parque Rui Ramos, popularmente conhecido como Parque dos Patinhos, será realizada a primeira mateada dos Festejos com início às 14h. Os Festejos Farroupilhas é um dos maiores eventos de Alegrete e congrega os 16 CTGs e mais de 60 piquetes. Além das mateadas, no total de cinco, que serão realizadas, a coordenação já definiu todas as atividades.

Iniciando agora em agosto e se estendendo até setembro serão realizadas as mateadas tertúlias, cafés de chaleira, concurso de peões e prendas mais bem pilchados, defiles em localidades do interior, desfile temático, desfile de 20 de setembro. Ainda em setembro será realizado o Canto Farroupilha e a encenação do combate da Revolução de 23, junto à ponte Borges de Medeiros.

Como é um evento que envolve uma grande parte da comunidade, além dos peões e prendas, os Festejos movimentam ainda o comércio local, especialmente veterinárias e lojas de pilchas gaúchas, porque sempre terá uma prendinha ou peão que vai querer uma bombacha nova e outros adereços para estar bonito no mês dos Festejos.