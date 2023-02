Agora banalizou: o uso do WhatsApp virou febre entre os vigaristas

O número de ocorrências e as postagens realizadas nos últimos dias em decorrência de tentativa de golpe pelo whatsApp, demonstra que os criminosos estão investindo “pesado” na busca de vítimas.

Basta abrir o Facebook que, no mínimo, duas ou três pessoas postam diariamente que alguém está com uma foto delas no perfil do whats com número novo tentando ludibriar uma vítima. Geralmente, os alvos são os pais ou filhos, entretanto, há casos de irmãos e amigos.

Os golpistas sempre iniciam a conversa com mesmo enredo, que o aparelho estragou, que precisam trocar de número ou que estão com alguma dificuldade no aparelho, que precisam trocar e, desta forma, estão sem acesso aos dados bancários. A iniciativa tem por objetivo fazer com que a vítima acredite que está falando com a pessoa da foto no perfil e, portanto, realize depósitos.

O Pix é o meio mais utilizado. Na tarde de ontem, ao menos três pessoas entraram em contato com o PAT, informando que familiares tinham sido contatados na tentativa de que realizassem depósitos. Em todos os casos, as vítimas não fizeram transferências, e o relato ao Alegrete Tudo foi justamente pelo fato de que todos já tinham conhecimento do golpe por meio de postagens do site.

De forma unânime acrescentaram: embora seja um assunto debatido todos os dias, ainda há uma legião de pessoas que não se deu conta desses riscos. Com isso, quanto mais explanado, melhor. As pessoas precisam se certificarem antes de que se trata realmente de um familiar, vídeo chamada é uma opção”- comentaram.