Lixão a céu aberto às margens do Pontilhão em Alegrete

Na tarde da última quarta-feira(2) de agosto, a redação do PAT flagrou um lixão a céu aberto nas proximidades da Ponte do Pontilhão em Alegrete. Foram encontrados no local lixos sólidos, restos de animais mortos e resíduos de móveis.

Ao andar pela estrada que leva a ponte, percebeu-se um grande volume de lixos nas extremidades do campo. Resíduos de animais, sofás, calçados e vidros são predominantes na área.

Em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, através da Secretária Gabriella Segabinazzi ela relatou que não tinha conhecimento desse local. Afirmou que os funcionários da pasta farão uma vistoria para evitar uma agressão maior ao meio ambiente.

Fotos: Renan Irizaga