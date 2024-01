Primeira Quinta da Gaita do ano no CTG Vaqueanos da Fronteira

Share on Email

O evento surgiu para valorizar gaiteiros e outros artistas de Alegrete, que têm no palco dessa entidade tradicionalista a oportunidade de mostrar seus talentos. É uma programação especial do CTG, na qual artistas locais fazem suas apresentações. Neste dia 4, será realizada, a partir das 20h, a primeira Quinta da Gaita do ano.

Todos, incluindo sócios, simpatizantes daquela entidade tradicionalista estão convidados a participar. E os artistas da terra que quiserem se apresentar e só procurar os membros da patronagem e mostrar seu talento na primeira Quinta da Gaita de 2024. A atividade é promovida sempre na primeira quinta de cada mês.