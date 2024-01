Mercadão dos Óculos: estilo e proteção para o olhar

Permitir que as pessoas enxerguem o melhor da vida com óculos e lentes de qualidade e preço justo é o que move a Rede de Óticas Mercadão dos Óculos. Há quase 4 anos em Alegrete, sob o comando da empresária e técnica optica Mariana Drehmer, a loja surgiu do sonho da proprietária de trazer à cidade um negócio diferenciado no setor de saúde visual, mas que tivesse um preço mais acessível.

A ótica se destaca pelo atendimento diferenciado e acolhedor, além do constante treinamento da equipe, hoje com cinco funcionários, e investimento em atualizações do mercado e de aprimoramento técnico, que permite oferecer aos clientes equipamentos e lentes de alta tecnologia, além de um óculos mais assertivo e confortável ao uso.

A óptica inclui em seu portfólio as melhores linhas de lentes do mercado e diversas marcas de armações de grau e de sol, além de uma coleção de grifes exclusivas da rede, para todos os gostos, estilos e idades. Armações de Grau a partir de R$49,90 e óculos de Sol a partir de R$99,90.

Em se tratando de lentes para óculos, o Carro chefe da ótica é a linha de lentes digitais freeform para visão simples e multifocais da marca Eurolens, uma das lentes mais vendidas do país que é referência em tecnologia para um melhor desempenho óptico, além de ser a única lente do Brasil a proporcionar 6 meses de garantia de Adaptação!

Conheça um pouco mais das lentes personalizadas Eurolens no site www.eurolens.com.br

O ano de 2023 foi um ano de muita dedicação, esforço e superação de toda equipe do Mercadão dos óculos! Foram mais 1400 clientes atendidos com índice de satisfação de cerca 98%,vários prêmios por qualidade de atendimento e satisfação do usuário, além de ser a ótica melhor avaliada da região, no Google.

Mariana e equipe desejam a todos um excelente 2024!



“Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos os nossos clientes que confiam em nós para cuidar da sua visão e encontraram nas nossas lentes um mundo mais nítido e vibrante. Cada armação escolhida é parte da nossa história, e cada sorriso ao experimentar um novo par de óculos nos motiva a continuar crescendo e melhorando.



Que os próximos anos sejam repletos de estilo, saúde visual e muitos momentos especiais compartilhados conosco. Obrigado por fazerem parte dessa jornada!

Com Carinho, De toda equipe!

Mariana, Zilá, Fernanda, Camila e Daiane.”