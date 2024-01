Primeira semana do ano com clima ameno e pouca probabilidade de chuva

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Conforme a tendência para o clima da MetSul Meteorologia, o mês de janeiro será fortemente influenciado pelo El Niño que traz temperaturas mais elevadas.

Na primeira semana de 2024, o volume de chuva previsto é de 2,9 mm em forma fraca. Nesta quarta (3), é o dia de maior precipitação segundo apontamento do Metsul (2.2mm). Já na quinta a chuva diminui para 0,6mm. A sexta-feira (5), a temperatura varia entre 17ºC e 29ºC, sem previsão de chuva.

Janeiro é o mês mais quente do ano na maioria das áreas. O segundo mês do verão (trimestre dezembro a fevereiro) marca, assim, o auge da estação com muitos dias quentes e chuva principalmente de natureza convectiva, ou seja, associada ao quente e úmido.

Janeiro, como mês do auge do verão, tem a comum irregularidade da chuva com significativa variabilidade nos totais de chuva de uma área para outra. Em um mês, ponto de um município pode ter muita chuva e outros baixos volumes de precipitação. Os volumes são determinados demais por pancadas que são isoladas.

Para o mês de janeiro, a média mensal de chuva é de 148 mm na cidade, de acordo com 30 anos de dados de reanálise ERA5. Até o dia 02, não havia registro de chuva, conforme fonte de dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Em Alegrete, existe a maior probabilidade de precipitação em valores acima da média. Por outro lado, algumas áreas podem sentir reflexos de escassez de chuva mais volumosa, com algumas preocupação na agricultura.