El Niño deve trazer mais chuva e calor em 2024

O ano de 2024 deve ser ainda mais quente do que o de 2023, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), em consequência das mudanças climáticas em curso somadas à ocorrência do fenômeno El Niño, de aquecimento das águas do Pacífico, que se estenderá até meados do ano.

Novos recordes de temperatura foram batidos em muitos lugares do mundo – inclusive no Brasil – em meio às ondas de calor registradas em 2023. Segundo o novo relatório da OMM, agência da Organização das Nações Unidas (ONU), esses eventos representaram o início do colapso climático. Como o El Niño só deve se dissipar entre abril e junho de 2024, é possível esperar novas ondas de calor.

Em Alegrete, no mês de setembro, foi registrada mais uma enchente no Município em decorrência da forte ação do fenômeno. Durante o período, resultou no desabrigamento de 23 famílias, afetando um total de 66 pessoas, enquanto 58 famílias foram desalojadas, impactando 165 indivíduos.

Os bairros afetados incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Até o momento, dois abrigos estão ativos para atender à população afetada: o Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo.

O aumento da temperatura do planeta deve ultrapassar a simbólica marca de 1,5ºC acima da média registrada antes da Revolução Industrial já a partir de 2024. Em 2023, marcado por ondas de calor e vários recordes de temperatura, a média global ficou 14ºC acima da marca pré-industrial.