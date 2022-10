BM fiscaliza centenas de veículos em blitzes no fim de semana

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No domingo(23), a Brigada Militar realizou várias ações de fiscalização devido a Operação Hoplitas, em Alegrete.

De acordo com informações, as blitzes ocorreram na Rua dos Andradas, Avenida Tiaraju, Avenida Assis Brasil e Barão do Cerro Largo.

Foram centenas de abordagens, entre carros, caminhões, motos e pedestres.

A fiscalização é realizada para o enfrentamento de delitos violentos cujos índices são tabulados no Programa RS Seguro.

A operação Hoplitas foi concebida pelo Comando-Geral da Brigada Militar com o fim de reduzir o número de homicídios, latrocínios e crimes contra o patrimônio em locais e faixas de horário especialmente selecionados a partir de análise criminal.

Inúmeros veículos e pessoas foram abordados e as barreiras foram em locais distintos.

A operação que há meses é realizada na cidade, principalmente, durante o final de semana tem um excelente resultado na prevenção e também monitoramento de alguns crimes no Município. Os veículos e condutores irregulares foram autuados.