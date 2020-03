Primeiro caso de coronavírus é confirmado em Livramento

O Governo do Estado do RS e Governo Municipal confirmaram na noite desta quinta-feira (19), o primeiro caso de Coronavírus em Santana do Livramento. Trata-se de uma mulher de 67 anos, que segundo o nota oficial das autoridades, já estava em quarentena preventiva.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou, na noite de ontem, mais quatro casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, em relação ao boletim anterior, publicado durante a tarde.

De acordo com o órgão os novos casos são: Mulher, 67 anos, de Santana do Livramento

Homem, 38 anos, de Porto Alegre

Homem, 59 anos, de Erechim

Homem, 50 anos, de Serafina Correa Com estes, o número total de casos identificados no estado é de 37. A secretaria não informou se os novos pacientes viajaram para o exterior ou tiveram contato com alguém infectado pelo Covid-19. Fonte: Sentinela24h / G1