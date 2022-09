Primeiro dia da Caminhada Cívica trouxe os polos educacionais à Praça

A Caminhada Cívica de 2022 está divida em duas partes, sábado e domingo.

Neste sábado, participaram as unidades Pólo bem como a educação infantil, no total de 25 escolas. E, no domingo, a partir das 13h – com Secel, Escolas de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos Técnicos (ETEC) e Universidades.

A Caminhada Cívica em Homenagem à Pátria, é organizada pela Secretaria Municipal da Educação, Esporte e Lazer em parceria com as Escolas Municipais, Estaduais e entidades.

Neste ano, tem como tema municipal, “Cidadania se constrói com empatia, educação e amor à vida”. Já o tema dos festejos da Pátria Nacional e Estadual, definida pela Liga da Defesa Nacional é “Os 200 anos da Independência do Brasil”.

A cerimônia tinha como previsão a duração de cerca de 2 h e 25 entidades desfilaram. Todas as apresentações e manifestações demonstraram o verdadeiro espírito cívico e de cidadão dos alegretenses, compondo juntos um belo desfile. O dia lindo de sol, com temperatura agradável, propiciou belos momentos de convivência sadia na comunidade.

No palanque, autoridades civis e militares prestigiaram a passagem de estudantes e professores.