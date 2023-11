Primeiro dia de provas do Enem 2023 registra 28,1% de ausências

Os dados são preliminares e baseiam-se em 98% dos locais onde o exame foi realizado, de acordo com informações do Inep.

Nesse dia, os estudantes realizaram as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação. Com um aumento de aproximadamente 13,1% no número de inscritos em comparação com o ano anterior, a direção do Inep comemorou o que chamou de reversão da tendência de queda na participação no exame, que é a principal forma de acesso ao ensino superior no país. No entanto, devido a esse aumento no número de candidatos, o percentual de não comparecimento aumentou de forma significativa.

A reportagem do PAT entrou em contato com o secretário de Educação, Rui Medeiros, que relatou que qualquer resposta, neste momento, pode ser precipitada. No entanto, o responsável salientou que “um número considerável de alunos estuda em escolas do interior do Município, e isso pode ser um ponto a ser observado pela logística”, destacou o servidor.

Na 25ª edição do exame, pela primeira vez, os gráficos e as figuras das provas foram impressos em formato colorido para facilitar para as pessoas daltônicas ou que tenham problemas de visão. A reportagem também entrou em contato com a coordenadora da 10ª CRE, Sara Cardoso, que ressaltou o bom número de presentes nas salas de aula. No entanto, ela não soube precisar de maneira exata o percentual de ausentes no primeiro dia do ENEM.