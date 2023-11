Veja por que a avenida caverá é a mais importante obra de mobilidade de Alegrete

A avenida Caverá, em Alegrete, está prestes a se tornar o novo cartão postal da cidade. A obra, realizada pela Construtora Alegretense com recursos da Prefeitura e do Governo Estadual, está mudando o cenário urbano local. A atenção à mobilidade não se limitou apenas aos motoristas. Uma nova ciclofaixa e um passeio com mais de 2.600 metros de extensão foram implantados, percorrendo toda a avenida desde a entrada da Unipampa até o trevo da BR-290. A ciclofaixa, com 3 metros de largura, compartilhada com um passeio de 2 metros, oferece mais segurança aos ciclistas e pedestres.

Para garantir a integridade dessa nova estrutura, balizas metálicas e blocos de concreto foram instalados ao longo da ciclofaixa e do passeio, impedindo a circulação de veículos automotores. Além disso, a avenida está recebendo uma nova sinalização, com a criação de 10 faixas de pedestres e 1 faixa elevada, juntamente com a implantação de mais de 300 tachões rodoviários para melhorar o fluxo de veículos nos pontos críticos.

As esquinas foram especialmente beneficiadas, com a demarcação de espaços por meio de mais de 450 tachões rodoviários, evitando estacionamentos que prejudicam a visibilidade e criando uma proteção adicional aos veículos estacionados corretamente. A avenida agora conta com duas pistas de rolamento e estacionamento em ambos os lados. Em alguns pontos, o estacionamento foi transformado em parada para ônibus, solucionando problemas antigos de conflitos entre ônibus e outros veículos.

A obra não se limitou apenas à superfície. Foram realizadas melhorias nos sistemas de drenagem pluvial, recuperação de canteiros e meio-fios quebrados, construção de mais de 300 metros de passeio em concreto para substituir os antigos passeios degradados e abaixo do nível da pista, proporcionando maior segurança aos pedestres.

A mobilidade na região do obelisco também foi aprimorada. Uma das alças da avenida Caverá que levava ao trevo do obelisco foi transferida para um ponto único na rotatória, melhorando significativamente o tráfego na área. A rótula do obelisco foi ampliada e recebeu nova drenagem e sinalização. No entroncamento com a avenida Ibicuí, intervenções foram feitas para evitar acidentes e prejuízos econômicos para os motoristas.

No total, mais de 2.800 metros de pista foram recuperados, incorporados à duplicação, e mais de 2500 metros receberam um alargamento, passando de 8 metros para 13 metros de largura. A avenida Caverá, que antes era um trecho precário, agora está prestes a se transformar em um símbolo de progresso e mobilidade para Alegrete. A reta final da obra representa não apenas uma mudança física na paisagem urbana, mas também um novo padrão de qualidade de vida para os cidadãos da cidade.

com informações: assessoria da Construtora Alegretense e fotos: Alair Almeida