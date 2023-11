Semana terá temperatura acima de 32ºC e previsão de pancadas de chuva em Alegrete

O dia terá amplos períodos de céu claro e nuvens esparsas nos próximos dias, ocasionando pancadas de chuva, segundo a Climatempo Meteorologia.

Tartaruga é resgatada das margens da BR 290 e colocada no lago dos Patinhos

Com o tempo aberto e seco da madrugada, favorece o friozinho noturno, e o dia começa um pouco frio para novembro, mas não com mínimas tão baixas quanto no domingo. A presença do sol aquece rapidamente durante o dia.

Rotativo aplica quase 8 mil em multas e repasse ao município supera os 10 mil em agosto

Na segunda-feira, a temperatura máxima atinge 33ºC, e na terça-feira (7), o sol com aumento das nuvens de manhã antecede pancadas de chuva no período da tarde (5mm); no entanto, a máxima prevista é de 33ºC. Para quarta-feira, teremos períodos nublados com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 21ºC, e ao longo do dia, a máxima alcançará os 29ºC. Existe 90% de possibilidade de chuva (20mm), segundo a Climatempo.

Homem é preso em via pública com produtos furtados

Na quinta-feira (9), o calor continuará, com a mínima de 19ºC e a máxima de 26ºC; haverá sol com pancadas de chuva de manhã (5mm). Na sexta-feira (10), as temperaturas serão idênticas ao dia anterior, o sol com algumas nuvens ocasionará chuvas rápidas durante o dia e à noite (20mm).

Foto: Sérgio Augusto Jardim