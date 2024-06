Primeiro dia do Salve o Sul teve Matteus Amaral na apresentação e show dos Amigos

Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo, Luciano e Leonardo apresentaram clássicos do sertanejo, em um evento de solidariedade pelo Rio Grande do Sul. A renda do evento será revertida às vítimas da enchente no estado, que agora enfrentam a reconstrução. O festival continua no domingo (9).

O primeiro dia foi transmitido pelo Multishow, BIS e Globoplay, com apresentações de Didi Wagner, da cantora Thaeme e do ex-BBB Matteus Amaral, que é natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Durante o festival, Amaral agradeceu a mobilização e a ajuda que seu estado natal tem recebido.

No X (antigo Twitter), o nome de Amaral se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Internautas elogiaram sua participação e vibraram pelo momento com ele, que sempre falou sobre seu amor pelo Rio Grande do Sul.

Os Amigos, formados por Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo, Luciano e Leonardo, emocionaram o público com seus sucessos. Entre as músicas, os músicos pediram ajuda para os gaúchos, incentivando doações por meio da plataforma Para Quem Doar.

— Os gaúchos precisam muito da ajuda do povo brasileiro nesse momento. Vamos todos juntos, meu povo — disse Leonardo. — Hoje o Brasil todo é gaúcho — afirmou Luciano.

O evento beneficente continua no próximo domingo, sob o comando de Luísa Sonza.