Primeiro Vice- presidente da Câmara de Vereadores renuncia ao cargo em Alegrete

A primeira sessão ordinária da Câmara de Vereadores em 2021, no dia 18, depois do recesso foi marcada pela renuncia de um integrante da mesa diretora da Casa. O primeiro Vice- presidente, vereador Éder Fioravante do PDT renunciou ao cargo.

Com ele é advogado, o motivo foi de que o cargo é incompatível com a exercício de advogacia.

Ele agradeceu a todos os colegas por o terem escolhido para o cargo e disse que a renuncia e porque é incompatível com a advogacia e porque já tinha compromissos pactuados no exercício do Direito. A escolha do novo Vice- presidente da Câmara de Alegrete será na sessão de segunda feira dia 22

Para nove vereadores de primeiro mandato foi a oportunidade de vivenciarem a nova realidade que é das sessões ordinárias da Casa. Para seis vereadores que se reelegeram, prevalece a experiência e a ocasião de darem continuidade ao trabalho que vinham desempenhando em favor da comunidade alegretense.

A sessão, foi híbrida e presidida pela vereadora Firmina Soares, ou seja, além da participação de vereadores no plenário teve o acompanhamento de vereadores via internet desde seus gabinetes.

Lincados, esses vereadores poderão emitir seus posicionamentos, se pronunciarem e votarem as matérias da pauta.

Vera Soares Pedroso